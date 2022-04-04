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В Мексике при перестрелке полиции и бандитов убиты 9 человек

В Мексике при перестрелке полиции и бандитов убиты 9 человек В мексиканском штате Мичоакан произошли столкновения между членами вооруженной группы и силами безопасности.
Другие страны
4 апреля 2022 г. 04:47
В Мексике при перестрелке полиции и бандитов убиты 9 человек

В мексиканском штате Мичоакан произошли столкновения между членами вооруженной группы и силами безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

В ходе вооруженного столкновения в городе Джикилпан были убиты один полицейский и восемь преступников. Отмечается, что преступники ехали группой из четырех человек на двух автомобилях. Полиция преследовала участников незаконной группировки.

В это время между ними произошла перестрелка.

Напомним, что двадцать человек погибли шесть дней назад в результате вооруженного нападения в провинции Мичоакан, где действуют наркокартели.

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