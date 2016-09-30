В Мексике при нападении на военных погибли четыре человека

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Дерзкое нападение на военный патруль совершено в Мексике рядом с городом Кулиакан в штате Синалоа – погибли четыре человека, 11 военных ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, нападение было совершено рано утром на дороге Мехико-Ногалес. Конвой сопровождал скорую, в которой находился раненый ранее в перестрелке с военными преступник. Его освобождение и было целью нападавших.

В результате боя два военных автомобиля сгорели полностью, причем в салонах оставались военные, не сумевшие выбраться наружу. Погибли три солдата, фельдшер, о потерях среди преступников пока информации нет.