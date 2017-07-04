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    В Мексике при нападении бандитов погибли девять человек

    Пятерых жителей бандиты увезли с собой, а через несколько часов их сожженные тела были найдены в одном из близлежащих поселков

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Не менее девяти человек, включая полицейского начальника, были убиты в мексиканском муниципалитете Уэуэтлан-эль-Гранде в результате нападения бандитов.

    Как передает Report, об этом сообщает полиция штата Пуэбла.

    По данным властей, в ночь на понедельник преступники просто врывались в дома, вытаскивали оттуда людей и убивали их. Именно так был расстрелян начальник полиции Уэуэтлана рядом со своим домом.

    Пятерых жителей бандиты увезли с собой, а через несколько часов их сожженные тела были найдены в одном из близлежащих поселков.

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