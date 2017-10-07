В Мексике при катастрофе военного самолета погибли семь человек

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Семь военнослужащих в пятницу стали жертвами катастрофы военного вертолета в Мексике.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщило министерство обороны латиноамериканской страны.

Аварию потерпел вертолет Bell 412, он упал на землю в штате Дуранго во время тренировочного полета. На борту находились два пилота и шестеро военнослужащих.

Один военный был извлечен из-под обломков с сильными травмами и отправлен в госпиталь, тела остальных погибших находятся пока под горящими обломками.

Причина аварии пока не установлена.