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    В Мексике при катастрофе военного самолета погибли семь человек

    Причина аварии пока не установлена

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Семь военнослужащих в пятницу стали жертвами катастрофы военного вертолета в Мексике.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщило министерство обороны латиноамериканской страны.

    Аварию потерпел вертолет Bell 412, он упал на землю в штате Дуранго во время тренировочного полета. На борту находились два пилота и шестеро военнослужащих.

    Один военный был извлечен из-под обломков с сильными травмами и отправлен в госпиталь, тела остальных погибших находятся пока под горящими обломками.

    Причина аварии пока не установлена.

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