​В Мексике преступники убили семь членов одной семьи

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Семеро членов одной семьи, включая четверых детей, были убиты в штате Герреро на западе Мексики.

Как передает Report, об этом сообщили власти региона. Инцидент произошел в районе Тепекоакуилко-де-Трухано в северной части региона.

Люди были убиты в собственном доме, преступники использовали огнестрельное оружие. Одному из членов семьи погибших - двухлетнему ребенку - удалось избежать расправы, так как преступники его не заметили.

Правоохранительные органы пока не обнародовали каких-либо версий случившегося.