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    ​В Мексике преступники убили семь членов одной семьи

    Одному из членов семьи погибших - двухлетнему ребенку - удалось избежать расправы

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Семеро членов одной семьи, включая четверых детей, были убиты в штате Герреро на западе Мексики.

    Как передает Report, об этом сообщили власти региона. Инцидент произошел в районе Тепекоакуилко-де-Трухано в северной части региона.

    Люди были убиты в собственном доме, преступники использовали огнестрельное оружие. Одному из членов семьи погибших - двухлетнему ребенку - удалось избежать расправы, так как преступники его не заметили.

    Правоохранительные органы пока не обнародовали каких-либо версий случившегося.

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