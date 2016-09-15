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    В Мексике преступники похитили 15 пассажиров автобуса

    Похищенные могли быть нелегальными мигрантами, следовавшими в США

    Баку. 15 Сентября. REPORT.AZ/ Вооруженные преступники совершили нападение на автобус в штате Коауила на севере Мексики и похитили 15 пассажиров.

    Как передает Report, об этом в среду сообщила Radio Formula.

    Властям о случившемся рассказал водитель автобуса. По одной из версий, похищенные могли быть нелегальными мигрантами, следовавшими в США. Их судьба остается неизвестной.

    В начале марта власти Мексики направили в штаты Нуэво-Леон, Тамаулипас, Сан-Луис-Потоси и Коауила дополнительные подразделения военной полиции для противодействия организованной преступности и борьбы с контрабандой наркотиков в США. 

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