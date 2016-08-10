​В Мексике празднование дня рождения завершилось расстрелом гостей

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Как минимум два человека погибли и пятеро получили ранения в результате нападения преступников на группу праздновавших день рождения в мексиканском городе Монтеррей.

Как передает Report, со ссылкой на портал Notisistema, об этом сообщает местная полиция.

День рождения, по предварительным данным, отмечал лидер одной из местных музыкальных групп. Празднование было в самом разгаре, когда из подъехавшей к месту гуляния машины вышел человек, подошел к отдыхавшим и открыл огонь.

В результате на месте погибли два молодых человека, ранены пять представителей музыкальной группы, в том числе и фронтмен.

Полиция отмечает, что о праздновании было публично сообщено в одной из социальных сетей, также там было указано точное место события, что облегчило нападавшему реализацию задуманного.

О причинах нападения не сообщается.