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В Мексике появится министерство по делам женщин

В Мексике появится министерство по делам женщин Министерство по делам женщин появится в Мексике, ведомство будет создано на базе Национального института по делам женщин.
Другие страны
20 августа 2024 г. 03:43
В Мексике появится министерство по делам женщин

Министерство по делам женщин появится в Мексике, ведомство будет создано на базе Национального института по делам женщин.

Как передает Report, об этом заявила в ходе пресс-конференции избранный мексиканский президент Клаудия Шейнбаум.

"После глубокого анализа мнений я приняла решение создать министерство из Института по делам женщин. Главой министерства по делам женщин будет Ситлали Эрнандес Мора", - представила Шейнбаум главу создаваемого ведомства.

Ситлали Эрнандес в настоящий момент является генеральным секретарем правящего Движения национального возрождения ("Морена"), а также сенатором от Мехико. Кроме того, она известна тем, что основала международную феминистскую организацию Internacional feminista, которая объединяет женщин, активисток и политиков левой ориентации со всего мира.

Министерство по делам женщин появится в Мексике 1 октября после вступления Клаудии Шейнбаум в должность главы государства. На этом посту она станет первой в истории страны женщиной-президентом.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada Qadınlarla İş üzrə Nazirlik yaradılacaq

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