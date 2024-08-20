В Мексике появится министерство по делам женщин

Министерство по делам женщин появится в Мексике, ведомство будет создано на базе Национального института по делам женщин.

Министерство по делам женщин появится в Мексике, ведомство будет создано на базе Национального института по делам женщин.

Как передает Report , об этом заявила в ходе пресс-конференции избранный мексиканский президент Клаудия Шейнбаум.

"После глубокого анализа мнений я приняла решение создать министерство из Института по делам женщин. Главой министерства по делам женщин будет Ситлали Эрнандес Мора", - представила Шейнбаум главу создаваемого ведомства.

Ситлали Эрнандес в настоящий момент является генеральным секретарем правящего Движения национального возрождения ("Морена"), а также сенатором от Мехико. Кроме того, она известна тем, что основала международную феминистскую организацию Internacional feminista, которая объединяет женщин, активисток и политиков левой ориентации со всего мира.

Министерство по делам женщин появится в Мексике 1 октября после вступления Клаудии Шейнбаум в должность главы государства. На этом посту она станет первой в истории страны женщиной-президентом.