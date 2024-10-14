В Мексике полиция обнаружила на шоссе обезглавленные тела пяти человек

Мексиканская полиция обнаружила на шоссе пять обезглавленных тел и мешок с отрезанными головами.

Мексиканская полиция обнаружила на шоссе пять обезглавленных тел и мешок с отрезанными головами.

Как передает Report , об этом сообщила газета Milenio.

Согласно информации, тела, сложенные в черные пластиковые пакеты, нашли на шоссе в северо-восточной части штата Халиско недалеко от печально известного жестокими преступлениями банд города Лагос-де-Морено.

Прибывшие на место национальные гвардейцы вскоре обнаружили еще один мешок, в котором находились отрезанные головы.

Правоохранительным органам пока не удалось установить личности жертв.