В Мексике полиция обнаружила на шоссе обезглавленные тела пяти человек

Мексиканская полиция обнаружила на шоссе пять обезглавленных тел и мешок с отрезанными головами.
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Согласно информации, тела, сложенные в черные пластиковые пакеты, нашли на шоссе в северо-восточной части штата Халиско недалеко от печально известного жестокими преступлениями банд города Лагос-де-Морено.
Прибывшие на место национальные гвардейцы вскоре обнаружили еще один мешок, в котором находились отрезанные головы.
Правоохранительным органам пока не удалось установить личности жертв.