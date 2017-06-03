В Мексике похитили и убили директора тюрьмы

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Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Директор тюрьмы в мексиканском штате Герреро был похищен и затем убит неизвестными бандитами.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил представитель группы по координации безопасности штата Роберто Альварес Эредия.

Со слов родных погибшего стало известно, что бандиты ворвались в дом Мойсеса Чопина Месы ночью, избили его и увезли в неизвестном направлении. Сразу после похищения федеральные и местные силы развернули крупномасштабную операцию по поиску Чопина, однако она результата не дала. Затем стало известно об обнаружении тела мужчины с ранением в шею, им и оказался похищенный.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США.