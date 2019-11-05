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В Мексике погибли 12 человек при нападении на группу мормонов

В Мексике погибли 12 человек при нападении на группу мормонов
© AFP

Не менее 12 человек - три женщины и девять детей - были убиты при нападении на группу мормонов на севере Мексики, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что члены религиозной общины на трех автомобилях следовали из района Бависпе в штате Сонора в муниципалитет Галеано в штате Чиуауа.

По данным местных СМИ, еще пятеро несовершеннолетних пропали без вести.

Активист мормонской общины в штате Чиуауа Хулиан Ле Барон рассказал радиостанции "Формула", что жертвами атаки стала его двоюродная сестра и четверо ее детей. Сведения о возможных мотивах расправы обнародованы не были.

Министерство общественной безопасности и защиты граждан в Twitter проинформировало, что повысило меры безопасности в Бависпе.

Отметим, что с января по сентябрь текущего года жертвами насилия в латиноамериканской стране стали почти 26 тысяч человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. 

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