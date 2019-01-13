В Мексике перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Арендованный для проведения экскурсии автобус перевернулся в субботу в районе города Кульякан в штате Синалоа на северо-западе Мексики.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета El Universal
Согласно информации муниципальной службы спасения, в ДТП пострадали 35 человек.
По данным издания El Sol de Sinaloa, на борту автобуса находились как местные жители, так и туристы из США. Известно, что не менее пяти человек получили тяжёлые травмы.
Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в жилой дом в Мехико врезался автобус.
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