В Мексике перевернулся автобус с мигрантами, пострадало 10 человек - ВИДЕО

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Мексике автобус с мигрантами столкнулся с полицейской машиной и опрокинулся, в результате чего 10 человек получили ранения.
Как сообщает Report, по информации портала Excelsior, среди пострадавших — восемь граждан Гондураса и двое полицейских.
Раненые были доставлены в госпиталь. Остальных мигрантов впоследствии отвезли в Сонойту, где им выдали продукты питания и предоставили место для ночлега.
Напомним, что до границы США и Мексики добрались первые группы "каравана мигрантов".
Imágenes del autobús accidentado en algún lugar del desierto de Sonora. Hay al menos 10 migrantes y dos policías heridos. El video fue grabado a las 3 de la madrugada. #CaravanaDeMigrantes @PlazaPublicaGT pic.twitter.com/iC3TWeNIhR— Alberto Pradilla (@albertopradilla) 16 ноября 2018 г.
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