В Мексике перевернулся автобус с мигрантами, пострадало 10 человек - ВИДЕО

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Мексике автобус с мигрантами столкнулся с полицейской машиной и опрокинулся, в результате чего 10 человек получили ранения.

Как сообщает Report, по информации портала Excelsior, среди пострадавших — восемь граждан Гондураса и двое полицейских.

Раненые были доставлены в госпиталь. Остальных мигрантов впоследствии отвезли в Сонойту, где им выдали продукты питания и предоставили место для ночлега.

Напомним, что до границы США и Мексики добрались первые группы "каравана мигрантов".