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В Мексике перевернулся автобус, есть погибший и раненые

В Мексике перевернулся автобус, есть погибший и раненые Не менее 18 человек получили травмы, один погиб в ДТП с автобусом в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики.
Другие страны
21 марта 2022 г. 01:50
В Мексике перевернулся автобус, есть погибший и раненые

Не менее 18 человек получили травмы, один погиб в ДТП с автобусом в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики.

Как передает Report со ссылкой на газету Milenio, транспортное средство перевернулось на федеральной трассе в районе Серритос.

Состояние как минимум 10 пострадавших оценивается как тяжелое. Спасатели и медики доставили их в медицинские учреждения в столице региона, где им оказывается необходимая помощь.

По предварительным данным, к автокатастрофе привела потеря управления транспортным средством. Сотрудники компетентных органов приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeksikada avtobus qəzası zamanı onlarla insan xəsarət alıb, ölən var

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