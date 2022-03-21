В Мексике перевернулся автобус, есть погибший и раненые

Не менее 18 человек получили травмы, один погиб в ДТП с автобусом в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики.

Не менее 18 человек получили травмы, один погиб в ДТП с автобусом в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики.

Как передает Report со ссылкой на газету Milenio, транспортное средство перевернулось на федеральной трассе в районе Серритос.

Состояние как минимум 10 пострадавших оценивается как тяжелое. Спасатели и медики доставили их в медицинские учреждения в столице региона, где им оказывается необходимая помощь.

По предварительным данным, к автокатастрофе привела потеря управления транспортным средством. Сотрудники компетентных органов приступили к выяснению обстоятельств случившегося.