В Мексике перевернулся автобус, есть погибший и раненые

Не менее 18 человек получили травмы, один погиб в ДТП с автобусом в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики.
Как передает Report со ссылкой на газету Milenio, транспортное средство перевернулось на федеральной трассе в районе Серритос.
Состояние как минимум 10 пострадавших оценивается как тяжелое. Спасатели и медики доставили их в медицинские учреждения в столице региона, где им оказывается необходимая помощь.
По предварительным данным, к автокатастрофе привела потеря управления транспортным средством. Сотрудники компетентных органов приступили к выяснению обстоятельств случившегося.