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В Мексике перевернулся автобус, есть погибшие и раненые

В Мексике перевернулся автобус, есть погибшие и раненые По меньшей мере восемь человек погибли и более 15 получили травмы в воскресенье в ДТП с рейсовым автобусом в штате Кинтана-Роо на юге Мексики.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 02:13
В Мексике перевернулся автобус, есть погибшие и раненые

По меньшей мере восемь человек погибли и более 15 получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в штате Кинтана-Роо на юге Мексики.

Как передает Report, об этом сообщило новостное агентство Quadratin.

Транспортное средство перевернулось в районе населенного пункта Тинталь в муниципалитете Ласаро-Карденас. Согласно одной из версий, к трагедии привело столкновение с тягачом. Автобус перевозил 45 человек, среди которых были туристы из Франции и Швейцарии.

На место происшествия прибыли несколько расчетов спасателей и бригад скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в больницы городов Канкун и Плайя-дель-Кармен. Сведений о возможных причинах автокатастрофы обнародовано не было.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada avropalı turistlərin avtobusu aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

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