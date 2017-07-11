В Мексике пассажир сжёг автобус и сгорел сам

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В мексиканском штате Мичоакан мужчина устроил поджёг в автобусе и погиб в результате возгорания.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, мужчина решил устроить пожар в транспортном средстве из-за ссоры с другим пассажиром.

Остальные люди, находящиеся в автобусе, успели покинуть его, в то время как сам поджигатель остался внутри.

Полиция пока не располагает информацией о том, что именно стало причиной конфликта.

Сотрудники прокуратуры Мичоакана начали расследование обстоятельств инцидента, унёсшего жизнь человека.