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    В Мексике пассажир сжёг автобус и сгорел сам

    Остальные люди, находящиеся в автобусе, успели покинуть его

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В мексиканском штате Мичоакан мужчина устроил поджёг в автобусе и погиб в результате возгорания.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, мужчина решил устроить пожар в транспортном средстве из-за ссоры с другим пассажиром.

    Остальные люди, находящиеся в автобусе, успели покинуть его, в то время как сам поджигатель остался внутри.

    Полиция пока не располагает информацией о том, что именно стало причиной конфликта.

    Сотрудники прокуратуры Мичоакана начали расследование обстоятельств инцидента, унёсшего жизнь человека.

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