В Мексике от коронавируса погибли 13,7 тыс. человек

Число жертв коронавирусной инфекции в Мексике за сутки увеличилось на 188 и составляет 13 699, выявлены 3 484 новых заражения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Подтверждены 13 699 случаев смерти пациентов от осложнений заболевания COVID-19", - сказал он.

Общее число зараженных достигло 117 103, из них в настоящий момент болеют 19 629 человек (+351 за сутки).

Наибольшее число инфекции выявлено в городе Мехико - 30 831, в штате Мехико - 18 552 случая. Власти страны изучают 45 317 подозрительных случаев заболеваний и 1 175 смертей.

Отметим, что первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля.