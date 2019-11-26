​В Мексике освободили похищенного туриста из Франции

Мексиканский актер Алехандро Санди и французский предприниматель Фредерик Мишель, похищенные ранее с целью выкупа, освобождены из плена и находятся дома.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Universal.

"Двое потерпевших уже находятся дома и в добром здравии, продолжаются следственные действия в отношении локальной преступной группировки", - говорится в сообщении издания.

Министерство иностранных дел Франции выразило благодарность властям Мексики в связи с оказанной помощью для освобождения французского предпринимателя.

"Мы рады сегодняшнему освобождению нашего соотечественника, который был похищен в Мексике, а также гражданина Мексики, с которым он находился. Мы горячо благодарим власти Мексики, которые оказали существенную помощь", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.