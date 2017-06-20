В Мексике около трех тысяч заключенных устроили беспорядки в тюрьме

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Массовая акция протеста, переросшая в беспорядки, прошла в минувший понедельник в крупной мексиканской тюрьме "Топо-Чико" в штате Нуэво-Леон.

Как передает Report, поводом для тюремного бунта стали слухи о том, что исправительное учреждение де-факто перейдет под контроль недавно прибывшего туда особо опасного преступника.

Официальный представитель сил безопасности региона Альдо Суасуа заявил, что в бунтах и беспорядках участвовали около трех тысяч осужденных.

"Это был cлух, пущенный для того, чтобы дестабилизировать тюрьму", - рассказал Суасуа, подчеркнув, что тюремная администрация будет следить за тем, чтобы ни один из заключенных не пытался взять ситуацию в исправительном учреждении под свой контроль.

В ходе подавления беспорядков правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Известно, что двое заключенных были травмированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.