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    ​В Мексике около 40 человек ранены в ДТП с автобусом

    Авария произошла на шоссе между городами Морелия и Мараватио

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Не менее 40 человек получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика в мексиканском штате Мичоакан.

    Как передает Report, об этом сообщили в понедельник местные власти.

    Авария произошла на шоссе между городами Морелия и Мараватио. По предварительным данным, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу.

    Портал Sin Embargo отмечает, что многие пассажиры автобуса были зажаты внутри салона и между креслами. Служба гражданской обороны сообщила, что пятеро пострадавших получили серьезные ранения.

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