В Мексике около 200 детей отравились супом на праздновании Дня ребенка

Около 200 детей в мексиканском штате Герреро отравились некачественной едой во время праздника Дня ребенка, как передает Report со ссылкой на РИА Новости cообщил губернатор штата Эктор Астудийо.

По данным мексиканских СМИ, учащиеся начальной школы селения Мешкальсинго почувствовали себя плохо после традиционного супа "посоле". 108 человек, в основном детей, были доставлены в больницы, их состояние стабильное, сообщил губернатор.

Помощь пострадавшим оказывают врачи, в том числе представители Красного креста, а также спасатели и представители службы гражданской обороны.