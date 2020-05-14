​В Мексике около 100 человек погибли от отравления алкоголем

Не менее 90 человек погибли от употребления различных контрафактных напитков за две недели в четырех штатах Мексики, значительная часть случаев пришлась на прошедшие выходные, когда в стране праздновали день матери.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило на своем сайте правительство центрального штата Пуэбла.

"Изъяты более 200 литров (предположительно контрафактного алкоголя – ред.), которые стали причиной смерти более 20 человек".

Власти соседнего штата Морелос заявили о гибели девяти человек, однако местные СМИ со ссылкой на родственников погибших сообщают уже о 29 жертвах. Трагедия произошла на фоне запрета на продажу спиртного в регионе с пятницы по воскресенье и сообщений о появлении нелегальных точек продажи и розлива напитков.

В западном штате Халиско после отравления метанолом 26 апреля скончались в разные дни 27 человек, ещё, по крайней мере, шесть летальных случаев произошли после 9 мая.

По информации СМИ, массовый случай отравления был также зафиксирован в общине майя в штате Юкатан, где с воскресенья по среду с синдромами тяжелого отравления и потерей зрения скончались в больнице семь человек.

Во всех случаях речь идет о подделке самого дешевого алкоголя, включая продукты перегонки агавы и использовании для этого денатурированных спиртов. Расследования ведут одновременно региональные и федеральные следственные органы и профильные организации.