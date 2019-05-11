​В Мексике один человек погиб при взрыве на рынке пиротехники

Один человек погиб и четверо получили ранения в результате взрыва на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек, как передаёт Report сообщил в субботу генеральный координатор службы гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнте.

"Директор рынка пиротехники муниципалитета Тультепек сообщил, что пока есть информация об одном погибшем и четырех раненых в результате взрыва пороха", - написал Пуэнте в своем микроблоге в Twitter.

Ранее губернатор штата Альфредо Дель Масо поручил оказать поддержку пострадавшим.