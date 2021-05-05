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В Мексике объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой в метро

В Мексике объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой в метро Трехдневный национальный траур был объявлен в Мексике в связи с катастрофой в столичном метро, приведшей к многочисленным жертвам.
Другие страны
5 мая 2021 г. 06:08
В Мексике объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой в метро

Трехдневный национальный траур был объявлен в Мексике в связи с катастрофой в столичном метро, приведшей к многочисленным жертвам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора был опубликован во вторник вечером в Diario Oficial de la Federacion, официальном печатном издании правительства латиноамериканского государства.

"Объявляется трехдневный национальный траур из-за трагедии на 12-й линии... метрополитена Мехико 3 мая", - говорится в документе.

Напомним, что пролет метромоста в районе станции "Оливос" на юге Мехико обрушился в понедельник поздно вечером вместе со следовавшим по нему составом. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м. Согласно официальным данным, погибли 24 человека. Пострадали не менее 79 пассажиров.

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