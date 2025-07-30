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В Мексике объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке

В Мексике объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке Центр предупреждений о цунами ВМС Мексики объявил об угрозе цунами на западном побережье республики после землетрясения на Камчатке.
Другие страны
30 июля 2025 г. 08:05
В Мексике объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке

В Мексике объявили об угрозе цунами на западном побережье страны после землетрясения на Камчатке.

Как передает Report, по данным центра, высота волн может достигать 1 м.

"Согласно обновленной информации о мониторинге распространения цунами, вызванного землетрясением, для национального побережья ожидается высота волн от 0,3 до 1 м", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центр предупреждений о цунами ВМС Мексики.

В связи с этим рекомендуется находиться подальше от пляжей до отмены предупреждения.

"Ожидаются сильные течения у входов в порты, поэтому следует соблюдать особую осторожность в отношении судов, находящихся в портах", - добавили там.

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