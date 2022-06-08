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В Мексике обрушился подвесной мост, ранены 25 человек

В Мексике обрушился подвесной мост, ранены 25 человек Больше 20 человек получили травмы во время открытия подвесного моста в мексиканском городе Куэрнавака. Конструкция обрушилась, когда по ней проходили десятки людей, в том числе и мэр города с супругой.
Другие страны
8 июня 2022 г. 15:16
В Мексике обрушился подвесной мост, ранены 25 человек

Больше 20 человек получили травмы во время открытия подвесного моста в мексиканском городе Куэрнавака. Конструкция обрушилась, когда по ней проходили десятки людей, в том числе и мэр города с супругой.

Как передает Report, об этом сообщает El Pais.

Открытию недавно отремонтированного подвесного моста 7 июня радовались глава города Куэрнавака, почетные гости и горожане, но праздник был омрачен происшествием. Когда по шаткой конструкции проходили одновременно несколько десятков человек, один из пролетов обрушился вниз с высоты примерно двух метров.

Не меньше 25 человек, в том числе градоначальник и его жена, получили травмы, из них 12 пострадавших были госпитализированы, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

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Версия на английском языке Suspension bridge collapses in Mexico, over 20 injured
Версия на азербайджанском языке Meksikada körpü uçub, mer və daha 7 nəfər yaralanıb

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