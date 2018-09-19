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    В Мексике обнаружили грузовик со 157 трупами

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/  Недалеко от мексиканского города Гвадалахара был обнаружен грузовик с холодильным прицепом, где находились 157 трупов. Об этом сообщает Mexico Daily News, передает Report.  

    Отмечается, что прицеп брошенного грузовика был временным хранилищем трупов, для которых не хватило места в государственных моргах. По данным издания, транспортное средство бросили вблизи жилых домов, не предупредив при этом местные власти о подобном шаге. 

    Вскоре запах из машины начал тревожить местное население. В настоящее время начато расследование, полиция намерена выяснить, как и почему грузовик с трупами оказался возле населённой территории.

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