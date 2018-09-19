В Мексике обнаружили грузовик со 157 трупами

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Недалеко от мексиканского города Гвадалахара был обнаружен грузовик с холодильным прицепом, где находились 157 трупов. Об этом сообщает Mexico Daily News, передает Report.

Отмечается, что прицеп брошенного грузовика был временным хранилищем трупов, для которых не хватило места в государственных моргах. По данным издания, транспортное средство бросили вблизи жилых домов, не предупредив при этом местные власти о подобном шаге.

Вскоре запах из машины начал тревожить местное население. В настоящее время начато расследование, полиция намерена выяснить, как и почему грузовик с трупами оказался возле населённой территории.