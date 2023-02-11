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В Мексике обнаружили 68 мешков с человеческими останками

В Мексике обнаружили 68 мешков с человеческими останками Представители властей обнаружили 68 мешков с человеческими останками в штате Мехико.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 04:46
В Мексике обнаружили 68 мешков с человеческими останками

Представители властей обнаружили 68 мешков с человеческими останками в штате Мехико.

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте газета El Milenio.

Мешки были найдены в девяти тайных захоронениях недалеко от Толуки, столицы региона. О них властям рассказали задержанные участники одной из орудующих в регионе банд. Пока неизвестно, о каком числе жертв преступников может идти речь. Военнослужащие, а также сотрудники полиции и прокуратуры штата Мехико продолжают поиск останков.

Согласно официальным подсчетам, число пропавших без вести в Мексике с 1964 по 2022 год превысило 100 тыс. человек.

По данным властей, в 2022 году число убийств в латиноамериканской стране сократилось на 7,1% в годовом выражении, с 33 350 до 30 968. Наиболее сложная ситуация в сфере безопасности сохраняется в таких регионах, как Гуанахуато, Нижняя Калифорния, Мехико, Мичоакан, Халиско и Чиуауа. Самым опасным штатом остается Гуанахуато, где жертвами насилия стали 3 260 человек. Для сравнения, в южном штате Юкатан были убиты 39 человек.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada içərisində insan qalıqları olan 68 kisə tapılıb

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