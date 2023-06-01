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В Мексике обнаружили 45 мешков с человеческими останками

В Мексике обнаружили 45 мешков с человеческими останками Сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско в ходе поисков семи пропавших молодых людей обнаружили в ущелье в Сапопане десятки мешков с частями тел, к настоящему моменту удалось поднять 45 из них.
Другие страны
1 июня 2023 г. 09:28

Сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско в ходе поисков семи пропавших молодых людей обнаружили в ущелье в Сапопане десятки мешков с частями тел, к настоящему моменту удалось поднять 45 из них.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

"Поисковая работа, проведенная прокуратурой штата для установления местонахождения семи молодых работников колл-центра, привела к обнаружению мешков с человеческими останками в ущелье Мирадор-дель-Боске в Сапопане… Предварительно сообщается, что на данный момент извлечено 45 мешков с останками, принадлежащими как мужчинам, так и женщинам", - говорится в серии сообщений в блоге прокуратуры.

Судмедэксперты штата приступили к работе по определению количества и опознанию обнаруженных тел. Вместе с тем, работы в 40-метровом ущелье при поддержке вертолета могут продолжаться еще несколько дней, "пока не будут обнаружены и извлечены все мешки".

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