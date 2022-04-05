В Мексике обнаружили 20 мешков с человеческими останками

Родственники пропавших без вести обнаружили не менее 20 мешков с человеческими останками во время поисковых работ в штате Халиско на западе Мексики.

Родственники пропавших без вести обнаружили не менее 20 мешков с человеческими останками во время поисковых работ в штате Халиско на западе Мексики.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Televisa .

Фрагменты костей были найдены на территории заброшенных домов в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига, рядом со столицей региона Гвадалахарой. В начале марта там же общественники обнаружили 50 мешков с останками жертв орудующих в регионе преступников. На долю штата Халиско приходится почти четверть - свыше 14,3 тысячи человек - от общего числа пропавших без вести в Мексике по состоянию на январь 2020 года.

По данным министерства общественной безопасности и защиты граждан, в 2021 году жертвами насилия в Мексике стали 33 308 человек, на 1 246 меньше, чем годом ранее. Половина всех умышленных убийств совершается в шести штатах: Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.