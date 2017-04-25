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    В Мексике объявлена тревога из-за кражи радиоактивных материалов

    Неизвестные похитили радиоактивные материалы

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Мексике неизвестные похитили радиоактивные материалы, в нескольких мексиканских штатах объявлена тревога.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу национальной аварийно-спасательной службы Луиса Пуэнте.

    По его словам, тревога объявлена в штатах Халиско, Колима, Наярит, Агуаскальентес, Гуанахуато, Мичоакан, Сан-Луис-Потоси, Дуранго и Сакатекас.

    Также отмечается, что власти призывают людей поделиться любой информацией о местонахождении украденных материалов.

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