В Мексике объявлена тревога из-за кражи радиоактивных материалов

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Мексике неизвестные похитили радиоактивные материалы, в нескольких мексиканских штатах объявлена тревога.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу национальной аварийно-спасательной службы Луиса Пуэнте.

По его словам, тревога объявлена в штатах Халиско, Колима, Наярит, Агуаскальентес, Гуанахуато, Мичоакан, Сан-Луис-Потоси, Дуранго и Сакатекас.

Также отмечается, что власти призывают людей поделиться любой информацией о местонахождении украденных материалов.