В Мексике объявили режим ЧС после землетрясения

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила в воскресенье режим чрезвычайного положения в 33 муниципалитетах штата Оахака, пострадавших от недавнего сильного землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об объявлении режима ЧП попросили сами власти штата.

Как отмечается в сообщении ведомства, данная мера позволит этим районам получить доступ к средствам специального фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий. Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром в районе Пинотепы-Насьональ произошло в Оахаке в минувшую пятницу. По последним данным местных властей, ущерб был нанесен сотням строений, 1,3 миллиона домов и торговых точек остались без света.