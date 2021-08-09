В Мексике неизвестные застрелили восемь участников вечеринки

Очередное массовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные застрелили восемь человек, накануне в том же муниципалитете были убиты четыре человека.

Очередное массовое убийство произошло в мексиканском штате Гуанахуато, где неизвестные застрелили восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщает Sol de Irapuato со ссылкой на местные власти.

"В ночь на воскресенье были убиты семеро мужчин и одна женщина, которые собрались на вечеринке в районе Санта-Мария", - говорится в материале издания.

Глава местного МВД Либия Гарсия в Twitter осудила нападение и пообещала найти виновных - дело расследуется совместно с министерством общественной безопасности и прокуратурой штата.

Накануне, в том же муниципалитете Ирапуато зафиксировано нападение на магазин спиртных напитков, в результате которого были убиты четыре мужчины, а три женщины получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, пишет издание.