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В Мексике неизвестные захватили заложников при нападении на банк

В Мексике неизвестные захватили заложников при нападении на банк Неизвестные преступники совершили нападение на отделение банка в штате Веракрус на востоке Мексики и взяли в заложницы восемь его сотрудниц.
Другие страны
20 октября 2021 г. 04:17
В Мексике неизвестные захватили заложников при нападении на банк

Неизвестные преступники совершили нападение на отделение банка в штате Веракрус на востоке Мексики и взяли в заложницы восемь его сотрудниц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении управления общественной безопасности региона.

По его данным, злоумышленники прикрепили взрывное устройство к одежде одной из потерпевших. "После вмешательства полиции восемь женщин были освобождены", - указывается в тексте. Заложницы не пострадали. В ходе осмотра снятого взрывного устройства было установлено, что оно является муляжом и не представляет никакой угрозы.

Власти ведут поиск участников разбойного нападения. Удалось ли преступникам забрать из банка деньги, не сообщается.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada naməlum şəxslər bank əməkdaşlarını girov götürüblər

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