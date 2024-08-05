В Мексике неизвестные убили журналиста, находившегося под охраной полиции

Мексиканский журналист Алехандро Мартинес Ногес был застрелен неизвестными в штате Гуанахуато, двое охранявших его полицейских были ранены.

Мексиканский журналист Алехандро Мартинес Ногес был застрелен неизвестными в штате Гуанахуато, двое охранявших его полицейских были ранены.

Как передает Report , об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на министерство общественной безопасности штата.

Нападение произошло на участке федеральной трассы 45 между городами Вильягран - Селая. Неизвестные с длинноствольным оружием открыли огонь по автомобилю, в котором ехал журналист и двое полицейских, прикрепленные для его защиты. El Universal сообщил, что Мартинес возвращался с журналистского задания. Он освещал произошедшее в том районе крупное ДТП.

"К сожалению, в результате этого нападения репортер Алехандро "Н" умер во время оказания медицинской помощи в больнице, куда его доставили два его телохранителя, которые также получили ранения", - приводит издание заявление министерства штата.

В прокуратуре Гуанахуато сообщили, что для выяснения обстоятельств происшествия, поиска и ареста виновных была сформирована судебно-оперативная группа.