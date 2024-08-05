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В Мексике неизвестные убили журналиста, находившегося под охраной полиции

В Мексике неизвестные убили журналиста, находившегося под охраной полиции Мексиканский журналист Алехандро Мартинес Ногес был застрелен неизвестными в штате Гуанахуато, двое охранявших его полицейских были ранены.
Другие страны
5 августа 2024 г. 08:19
В Мексике неизвестные убили журналиста, находившегося под охраной полиции

Мексиканский журналист Алехандро Мартинес Ногес был застрелен неизвестными в штате Гуанахуато, двое охранявших его полицейских были ранены.

Как передает Report, об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на министерство общественной безопасности штата.

Нападение произошло на участке федеральной трассы 45 между городами Вильягран - Селая. Неизвестные с длинноствольным оружием открыли огонь по автомобилю, в котором ехал журналист и двое полицейских, прикрепленные для его защиты. El Universal сообщил, что Мартинес возвращался с журналистского задания. Он освещал произошедшее в том районе крупное ДТП.

"К сожалению, в результате этого нападения репортер Алехандро "Н" умер во время оказания медицинской помощи в больнице, куда его доставили два его телохранителя, которые также получили ранения", - приводит издание заявление министерства штата.

В прокуратуре Гуанахуато сообщили, что для выяснения обстоятельств происшествия, поиска и ареста виновных была сформирована судебно-оперативная группа.

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