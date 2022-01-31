В Мексике неизвестные убили семью из шести человек

Группа вооруженных людей расправилась с семьей из 6 человек, включая ребёнка, в муниципалитете Силао мексиканского штата Гуанахуато.

Группа вооруженных людей расправилась с семьей из 6 человек, включая ребёнка, в муниципалитете Силао мексиканского штата Гуанахуато.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщили в муниципальной полиции.

"Министерство гражданской безопасности осуждает события, произошедшие сегодня днем в общине Сан-Хосе-де-Грасиа; в результате прискорбного происшествия шесть человек погибли и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении в полиции Силао в Facebook.

По словам свидетелей происшествия, которые приводят местные СМИ, вооруженные лица на нескольких автомобилях обстреляли группу людей, идущих по улице. Среди погибших был ребенок.

Инцидент произошел спустя несколько часов после задержания 13 предполагаемых членов картеля "Новое поколение Халиско" в соседней общине этого муниципалитета.