В Мексике неизвестные убили 16 человек

Два массовых убийства произошли в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами неизвестных преступников стали в общей сложности 16 человек.
"Сегодня в муниципалитетах Фреснильо и Панфило-Натера были найдены тела 10 и 6 человек соответственно", - говорится в записи. Представители властей приступили к выяснению обстоятельств случившегося. "Информация о ходе расследований будет передаваться только по официальным каналам", - отметили в надзорном ведомстве. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.