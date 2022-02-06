В Мексике неизвестные убили 16 человек

Два массовых убийства произошли в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами неизвестных преступников стали в общей сложности 16 человек.

Два массовых убийства произошли в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами неизвестных преступников стали в общей сложности 16 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу прокуратура региона в социальной сети Twitter.

"Сегодня в муниципалитетах Фреснильо и Панфило-Натера были найдены тела 10 и 6 человек соответственно", - говорится в записи. Представители властей приступили к выяснению обстоятельств случившегося. "Информация о ходе расследований будет передаваться только по официальным каналам", - отметили в надзорном ведомстве. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.