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В Мексике неизвестные убили 16 человек

В Мексике неизвестные убили 16 человек Два массовых убийства произошли в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами неизвестных преступников стали в общей сложности 16 человек.
Другие страны
6 февраля 2022 г. 00:31
В Мексике неизвестные убили 16 человек

Два массовых убийства произошли в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами неизвестных преступников стали в общей сложности 16 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу прокуратура региона в социальной сети Twitter.

"Сегодня в муниципалитетах Фреснильо и Панфило-Натера были найдены тела 10 и 6 человек соответственно", - говорится в записи. Представители властей приступили к выяснению обстоятельств случившегося. "Информация о ходе расследований будет передаваться только по официальным каналам", - отметили в надзорном ведомстве. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada naməlum şəxslər 16 nəfəri qətlə yetirib

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