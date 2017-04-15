В Мексике неизвестные расстреляли журналиста

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Журналист Максимино Паласиос, сотрудничавший с рядом новостных интернет-порталов в мексиканском штате Нижняя Калифорния Южная, в пятницу стал жертвой нападения преступников.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Radio Formula.

Он был убит в столице региона - городе Ла-Пас.

Паласиос находился в своей машине вместе с женой, когда группа вооруженных людей, передвигавшихся на автомобиле, открыла по нему огонь из автоматического оружия. Пожилой журналист получил не менее 15 пулевых ранений, его супруга не пострадала. Сведений о возможных мотивах преступления обнародовано не было. Правоохранительные органы начали расследование убийства.