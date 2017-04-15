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    В Мексике неизвестные расстреляли журналиста

    Максимино Паласиос получил не менее 15 пулевых ранений и скончался

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Журналист Максимино Паласиос, сотрудничавший с рядом новостных интернет-порталов в мексиканском штате Нижняя Калифорния Южная, в пятницу стал жертвой нападения преступников.

    Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Radio Formula.

    Он был убит в столице региона - городе Ла-Пас.

    Паласиос находился в своей машине вместе с женой, когда группа вооруженных людей, передвигавшихся на автомобиле, открыла по нему огонь из автоматического оружия. Пожилой журналист получил не менее 15 пулевых ранений, его супруга не пострадала. Сведений о возможных мотивах преступления обнародовано не было. Правоохранительные органы начали расследование убийства.

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