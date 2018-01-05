В Мексике неизвестные расстреляли пять человек в одном из жилых домов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы в одном из жилых домов в городе Кортасар мексиканского штата Гуанахуато.

Как передает Report, об этом сообщает портал Excelsior.

Преступники подъехали к дому на автомобилях, открыли стрельбу, после чего скрылись на машинах. По предварительным данным, жертвами нападения стали четверо мужчин и одна женщина. Мотивы преступления, как и личности подозреваемых, пока не установлены.

Как отмечают местные жители, убийство могло стать разборкой между наркоторговцами.

Штат Гуанахуато, в котором произошло нападение, известен тем, что на его территории настоящую войну друг с другом ведут сразу несколько наркокартелей.