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    В Мексике неизвестные расстреляли пять человек в одном из жилых домов

    Убийство могло стать разборкой между наркоторговцами

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы в одном из жилых домов в городе Кортасар мексиканского штата Гуанахуато.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Excelsior.

    Преступники подъехали к дому на автомобилях, открыли стрельбу, после чего скрылись на машинах. По предварительным данным, жертвами нападения стали четверо мужчин и одна женщина. Мотивы преступления, как и личности подозреваемых, пока не установлены. 

    Как отмечают местные жители, убийство могло стать разборкой между наркоторговцами. 

    Штат Гуанахуато, в котором произошло нападение, известен тем, что на его территории настоящую войну друг с другом ведут сразу несколько наркокартелей.

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