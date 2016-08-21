В Мексике неизвестные похитили и убили восемь человек

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные похитили и убили восемь человек в городе Альто-Лусеро в штате Веракрус на востоке Мексики.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей власти.

Агентство отмечает, что, по данным прокуратуры, тела семи мужчин и одной женщины были найдены в пятницу.

Прокуратура заявила, что подозреваемые все еще остаются на свободе.

Как заявил агентству источник в полиции, вооруженные бандиты совершили налеты на несколько домов в городе, украв "электрооборудование и другие ценные предметы" перед тем, как похитили людей.