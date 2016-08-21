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    В Мексике неизвестные похитили и убили восемь человек

    Тела семи мужчин и одной женщины были найдены в пятницу

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные похитили и убили восемь человек в городе Альто-Лусеро в штате Веракрус на востоке Мексики.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей власти.

    Агентство отмечает, что, по данным прокуратуры, тела семи мужчин и одной женщины были найдены в пятницу. 

    Прокуратура заявила, что подозреваемые все еще остаются на свободе.

    Как заявил агентству источник в полиции, вооруженные бандиты совершили налеты на несколько домов в городе, украв "электрооборудование и другие ценные предметы" перед тем, как похитили людей.

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