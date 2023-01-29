О нас

В Мексике неизвестные обстреляли посетителей и работников бара

В Мексике неизвестные обстреляли посетителей и работников бара Неизвестные преступники совершили вооруженное нападение на бар в муниципалитете Херес в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами атаки стали семь человек, еще шесть получили ранения.
Другие страны
29 января 2023 г. 06:36
В Мексике неизвестные обстреляли посетителей и работников бара

Неизвестные преступники совершили вооруженное нападение на бар в муниципалитете Херес в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами атаки стали семь человек, еще шесть получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная администрация на странице в Facebook.

"Власти Хереса глубоко скорбят в связи с событиями, случившимися в последние часы, глава муниципалитета Хосе Умберто Саласар Контрерас выражает солидарность с семьями, потерявшими близких", - говорится в заявлении. Прокуратура региона приступила к расследованию массового убийства.

Сведений о возможных мотивах участников атаки пока обнародовано не было.

Согласно официальным данным, в 2022 году в латиноамериканской стране зарегистрировали 30 968 умышленных убийств, что на 7,1% меньше, чем годом ранее. Сакатекас входит в 10 наиболее проблемных регионов Мексики, от рук преступников там погибли 1 336 человек. Для сравнения, в южном штате Юкатан были убиты 39 человек. Основная ответственность за разгул насилия, который страна переживает на протяжении многих лет, лежит на организованных преступных сообществах и наркокартелях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Meksikada naməlum şəxslər barın qonaqları və işçilərinə atəş açıb, ölənlər var

Экслюзивные новости

Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi