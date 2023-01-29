В Мексике неизвестные обстреляли посетителей и работников бара

Неизвестные преступники совершили вооруженное нападение на бар в муниципалитете Херес в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами атаки стали семь человек, еще шесть получили ранения.

Неизвестные преступники совершили вооруженное нападение на бар в муниципалитете Херес в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Жертвами атаки стали семь человек, еще шесть получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная администрация на странице в Facebook.

"Власти Хереса глубоко скорбят в связи с событиями, случившимися в последние часы, глава муниципалитета Хосе Умберто Саласар Контрерас выражает солидарность с семьями, потерявшими близких", - говорится в заявлении. Прокуратура региона приступила к расследованию массового убийства.

Сведений о возможных мотивах участников атаки пока обнародовано не было.

Согласно официальным данным, в 2022 году в латиноамериканской стране зарегистрировали 30 968 умышленных убийств, что на 7,1% меньше, чем годом ранее. Сакатекас входит в 10 наиболее проблемных регионов Мексики, от рук преступников там погибли 1 336 человек. Для сравнения, в южном штате Юкатан были убиты 39 человек. Основная ответственность за разгул насилия, который страна переживает на протяжении многих лет, лежит на организованных преступных сообществах и наркокартелях.