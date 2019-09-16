В Мексике неизвестные совершили нападение на бар, погибли пять человек

Группа неизвестных совершила вооруженное нападение на бар в Мексике, погибли по меньшей мере пять человек, еще трое получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел накануне недалеко от города Вильяэрмоса в штате Табаско. Неизвестные атаковали бар Doña Rosa, расположенный на дороге, ведущей в штат Чьяпас.

На место происшествия прибыли сотрудники Национальной гвардии и полиции штата для проведения расследования. Дорога рядом с местом происшествия была перекрыта. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Правоохранители пытаются выяснить количество нападавших, а также их мотивы.