​В Мексике неизвестные открыли огонь по сотрудникам прокуратуры

Неизвестные преступники в пятницу открыли огонь по сотрудникам региональной прокуратуры в районе Лас-Уэртас в городе Тлакепаке (штате Халиско) на западе Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе перестрелки погибли по меньшей мере два человека.

Сведений о личностях убитых обнародовано не было. К месту столкновения были направлены сотрудники муниципальных и федеральных силовых структур, а также один вертолет. Руководство прокуратуры призвало население не появляться в районе, где произошло нападение.