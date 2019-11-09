 Наверх

В Мексике неизвестные атаковали полицейских, погибли пять человек

В Мексике неизвестные атаковали полицейских, погибли пять человек
Задержать нападавших по горячим следам не удалось

Неизвестные преступники напали на группу сотрудников полиции в штате Оахака на юге Мексики, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила прокуратура региона, жертвами атаки стали как минимум пять стражей порядка, двое пострадали.

"По предварительным данным, у населенного пункта Сан-Висенте-Коатлан в районе Сьерра-Сур погибли пять полицейских, еще двое получили ранения", - говорится в заявлении надзорного ведомства, размещенном на его странице в Twitter.

Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Задержать нападавших по горячим следам не удалось.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!