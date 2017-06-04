В Мексике не менее 30 человек погибли в результате бандитских столкновений

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Не менее 30 человек стали жертвами выяснения отношений между преступными группировками в разных штатах Мексики за сутки.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщили власти штатов.

Самое громкое преступление совершено в городе Куаутемок штата Чиуауа, где неизвестный вошел в один из баров и расстрелял посетителей из автомата АК-47. Местная прокуратура сообщила, что шесть человек были убиты на месте, еще 22 получили ранения.

По данным министерства общественной безопасности штата Синалоа, еще шесть человек были убиты в результате столкновений у города Гуамучиль. При этом на убитых были надеты бронежилеты и каски военного образца. Скорее всего, перестрелка стала следствием выяснения отношений внутри могущественного картеля "Синалоа".

Генеральная прокуратура штата Тамаулипас сообщила в свою очередь, что в штате произошли несколько столкновений, в результате которых были убиты еще семь человек.