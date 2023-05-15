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В Мексике не менее 26 человек погибли в ДТП с микроавтобусом

В Мексике не менее 26 человек погибли в ДТП с микроавтобусом В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и трактора в Мексике погибли не менее 26 человек.
Другие страны
15 мая 2023 г. 07:29
В Мексике не менее 26 человек погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и трактора в Мексике погибли не менее 26 человек.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, инцидент произошел в штате Тамаулипас на северо-востоке страны. Министерство общественной безопасности штата сообщило, что микроавтобус, в котором находились дети, столкнулся с трактором на трассе Виктория-Сарагоса недалеко от региональной столицы Сьюдад-Виктория.

Пожар, начавшийся после ДТП, полностью уничтожил микроавтобус, никто из пассажиров не смог выбраться из транспортного средства.

По предварительной версии правоохранителей, водитель трактора отцепил прицеп и скрылся с места происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada traktor mikroavtobusla toqquşub, 26 nəfər ölüb

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