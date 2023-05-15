В Мексике не менее 26 человек погибли в ДТП с микроавтобусом

В Мексике не менее 26 человек погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и трактора в Мексике погибли не менее 26 человек.

https://static.report.az/photo/368e9882-b32b-32c1-adbb-fc98ad92c26d.jpeg https://static.report.az/photo/368e9882-b32b-32c1-adbb-fc98ad92c26d.jpeg

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и трактора в Мексике погибли не менее 26 человек. Об этом Report передает со ссылкой на Reuters. По данным агентства, инцидент произошел в штате Тамаулипас на северо-востоке страны. Министерство общественной безопасности штата сообщило, что микроавтобус, в котором находились дети, столкнулся с трактором на трассе Виктория-Сарагоса недалеко от региональной столицы Сьюдад-Виктория. Пожар, начавшийся после ДТП, полностью уничтожил микроавтобус, никто из пассажиров не смог выбраться из транспортного средства. По предварительной версии правоохранителей, водитель трактора отцепил прицеп и скрылся с места происшествия. Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Подпишитесь на наш Telegram канал