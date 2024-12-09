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В Мексике назвали соглашение с США единственным способом конкурировать с Китаем

В Мексике назвали соглашение с США единственным способом конкурировать с Китаем Трехстороннее соглашение между Мексикой, США и Канадой (USMCA) является единственным способом навязать успешную конкуренцию Китаю.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 05:17
В Мексике назвали соглашение с США единственным способом конкурировать с Китаем

Трехстороннее соглашение между Мексикой, США и Канадой (USMCA) является единственным способом навязать успешную конкуренцию Китаю.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким утверждением выступила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум.

"Это торговое соглашение USMCA - единственный способ успешно противостоять экономической и торговой конкуренции с Китаем. Северная Америка должна консолидироваться как экономический регион, который все больше становится независимым от импорта из других регионов мира", - приводит слова Шейнбаум на мероприятии в приграничном с США мексиканском городе Нуэво-Ларедо ее пресс-служба.

"По этой причине мы всегда утверждали, что между нами, между тремя странами (Мексикой, США и Канадой - ред.), нет конкуренции. Напротив, мы дополняем друг друга, и это позволяет нам быть одним из самых энергичных и важных регионов мира", - указала мексиканский президент.

Шейнбаум отметила, что на экономики Мексики, США и Канады приходится 30% мирового ВВП. По ее словам, если считать северные штаты Мексики и южные штаты США как одно государство, они стали бы четвертой экономикой мира.

"Сотрудничество всегда будет лучшим выходом. С другой стороны, мы всегда будем способствовать гуманитарной миссии по предотвращению гибели людей, употребляющих наркотики там, в США, в частности, фентанил, - заявила Шейнбаум. - Более того, мы должны сотрудничать, чтобы оружие из США перестало поступать в Мексику, потому что наркотики потребляют там, насилие остается здесь".

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