В Мексике назвали причину крушения самолета - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 4

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Причиной аварии самолета компании Aeromexico в аэропорту города Дуранго во вторник стал резкий порыв ветра.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор одноименного штата Хосе Росас Аиспуро.

"При взлете самолет подвергся удару сильного порыва ветра, который заставил его резко снизиться и удариться о землю левым крылом, в результате чего отвалились два двигателя", – сказал Аиспуро на пресс-конференции, транслировавшейся в социальных сетях.

В результате происшествия самолет Embraer 190 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 300 метров.

На борту самолета находились 97 взрослых пассажиров, двое детей и четыре члена экипажа. По словам губернатора, пострадавшие были доставлены в различные госпитали, погибших нет. Среди раненых пилот находится в тяжелом, но стабильном состоянии, он получил ранение в затылочную область.

Всего в госпиталях остаются 49 пострадавших.

"Но мы думаем, что в ближайшие часы многие их них уже будут выписаны и смогут отправиться домой", — отметил Аиспуро.

Он также добавил, что сейчас в аэропорту Дуранго разворачивает свою работу команда Aeromexico, которая оказывает помощь пассажирами и их родственникам.

***05:25

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Министр связи и транспорта Мексики Херардо Руис Эспарса сообщил, что в госпиталях остаются 98 пострадавших после аварии самолета Aeromexico в штате Дуранго.

"В отношении аварии Aeromexico в городе Дуранго из 103 человек, которые находились на борту, установлено местонахождение 101, из них 98 оказывается помощь в различных госпиталях. Аэропорт (Дуранго) возобновил свою работу", – написал Эспарса в своем микроблоге в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

***03:00

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Погибших в результате падения самолета авиакомпании Aeromexico в Мексике нет, сообщил во вторник губернатор штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро.

"Подтверждается, что не было погибших в инциденте с рейсом AM2431. Сейчас там находится часть кабинета (штата) во главе с координатором Росарио Кастро, чтобы оказать помощь раненым и сотрудничать с властями аэропорта", — написал Аиспуро в своем микроблоге в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным министерства здравоохранения штата, раненрия в результате инцидента получили 18 человек.

"В госпиталь Дуранго доставлены 18 пострадавших в результате аварии самолета рядом с международным аэропортом имени Гуадалупе ВикторииЭ, — пишет минздрав в своем микроблоге в Twitter.

По данным находящихся на месте аварии журналистов, большая часть пассажиров покинула салон самолета самостоятельно.

***02:16

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ На борту разбившегося в Мексике самолета находился 101 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр транспорта страны Херардо Руис Эспарса.

"Около 16.00 самолет Aeromexico упал после взлета из аэропорта Дуранго в Мехико, он перевозил на борту 97 пассажиров и четырех членов экипажа", – написал Руис Эспарса в своем микроблоге в Twitter.

Потерпевший крушение самолет Aeromexico в штате Дуранго в Мексике частично разрушен, свидетельствует опубликованная изданием Reforma фотография с места событий.

На фотографии виден огонь в районе кабины пилотов и пассажирского салона, над судном черный дым. Разрушена верхняя часть фюзеляжа. По последним данным, ЧП произошло с самолетом модели Embraer-190 фактически сразу после взлета из города Дуранго.

***02:04

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В авиакомпании Aeromexico подтвердили информацию о крушении самолёта в мексиканском штате Дуранго.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по уточнённым данным, речь идёт о самолёте Embraer-190 вместимостью до 100 пассажиров.

Как отмечается, рейс 2431 совершал полёт по маршруту Дуранго-Мехико.

«Рейс номер 2431 совершал полёт по маршруту Дуранго-Мехико самолётом Embraer 190 с вместимостью 100 пассажиров», — говорится в сообщении в Twitter.

***01:42

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ СМИ сообщают о крушении самолета авиакомпании Aeroméxico в штате Дуранго в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, компания заявила, что проверяет информацию.

"Aeroméxico осведомлена об инциденте в Дуранго и работает, чтобы проверить информацию и получить детали", — заявила компания в Twitter.

Издание En Cambio Diario сообщает, что самолет авиакомпании потерпел крушение.

По данным издания, на борту находились около ста человек.