В Мексике найдено месторождение нефти объемом 500 млн баррелей - ФОТО

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила месторождение нефти в 500 млн баррелей в штате Табаско на юго-востоке страны, передает Report со ссылкой на Universal.

"Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объемом в 500 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории 3P", - заявил президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору генеральный директор Pemex Октавио Ромеро Оропеса.

Pemex называет открытие месторождения самым важным из всех, которые были сделаны на юге страны с 1987 года.

В ноябре 2017 года сообщалось об обнаружении самого крупного за последние 15 лет месторождения нефти в Мексике, объём которого приблизительно оценивается в 1,5 млрд баррелей.